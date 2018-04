Door: BV

Het gebeurt wel vaker dat twee merken elkaar vinden voor een samenwerking. Ook in de wereld van de automobiel. Dat een student industrieel design een samenwerking kiest als basis voor een studie, dat hebben we nog niet eerder gezien. En toch is dat wat Eric Leong gedaan heeft. Hij koos voor een fictieve samenwerking tussen Saab en Nespresso.

Het uiterlijk van de creatie is gebaseerd op die van gevechtsvliegtuigen, omdat die nu eenmaal deel uitmaken van de geschiedenis van het merk en Saab zelf ook graag uitpakt met de "Born from Jets"-slogan. Het lijnenspel heeft ook wat weg van de 9-X Air Concept en zelfs van de Pheonix die eerder dit jaar op het Autosalon van Genève stond te blinken.

Nespresso wordt gebruikt als inspiratie, maar het is niet zo dat deze concept nu ook koffie maakt. Eric Leong inspireerde zich vooral op de luxueuze en individuele positionering van het koffieproduct. Een gevolg daarvan is de opbergruimte achteraan de Saab. Die bestaat uit twee schuiven. Eén voor werk en één voor ontspanning. Nog zo'n detail is de mogelijkheid om het design van de velgen aan te passen aan je smaak. De wielen zijn immers uitgerust met schermen - hoe je velg eruit moet zien kan je gewoon downloaden.

Over de aandrijving wordt weinig gezegd. Maar laat ons ervan uitgaan dat de Saab Nespresso Concept elektrisch is aangedreven. Op het dak zitten immers zonnecellen en Eric Leong zegt dat de auto wanneer geparkeerd en -vermoedelijk- geheel opgeladen is, ook stroom kan voeden aan je huis. Om je koffiemachine te laten functioneren?