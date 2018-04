2.0 TFSI is nieuwe instapmotor Audi A6

Door: BV

De nieuwe Audi A6 en A6 Avant hebben door de komst van de 2.0 TFSI een nieuwe basismotor. Die zorgt er vooral voor dat het model financieel wat toegankelijker wordt.

De direct ingespoten 2.0 TFSI-motor is geen onbekende. Diverse merken binnen de VAG-groep maken gebruik van de krachtbron. Die levert 180pk. Het maximale koppel bedraagt 320Nm en is beschikbaar vanaf 1.500t/min. Prima cijfers die zich vertalen naar dito prestaties. Nul naar honderd doet de berline namelijk in 8,1 seconden en ook voor de topsnelheid van 230 km/h hoeft de Audi zich niet te schamen. Afhankelijk van de gekozen carrosserievariant (want de motor is er uiteraard ook in de A6 Avant) en transmissie varieert het gemiddelde brandstofverbruik van 6,4 tot 6,6l/100km. 


De 2.0 TFSI is leverbaar vanaf oktober. Een handgeschakelde zesbak is steeds standaard, maar de traploze Multitronic-transmissie is tegen een meerprijs te krijgen.