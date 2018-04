Camal Fiat 500 is retro-racer

Door: BV

In 2010 stonden zowel Alessio Minchella als Alessandro Camorali bij design-grootmeester Pininfarina op de loonlijst. De eerste als designer, de tweede bij de afdeling productontwikkeling. En terwijl het logisch lijkt dat bij Pininfarina heel wat goede ideeën over en weer gekaatst worden, zijn het alleen die waarvoor een klant betaalt die realiteit worden. Beide heren bedankten dan maar voor de positie bij Pininfarina om samen hun liefde voor sportwagens en motoren vorm te geven. Dat betekent overigens niet dat je meteen heel exotische dingen moet verwachten. De filosofie van de nieuwe samenwerking - die luistert naar de naam Camal - is dat leuke en mooie dingen voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk moeten zijn. De Fiat 500 was daarom een goed startpunt en deze Camal Fiat 500 Marcia Corta is het eerste concrete ontwerp.

Camal geeft de 500 wat extra karakter, vooral door de herinnering aan de rallywagens van weleer op te roepen. De neus met extra koplampen is de onmiskenbare blikvanger, maar het geheel omvat ook een achtervleugel, zijskirts, nieuwe bumpers en andere velgen. De hele ombouw voldoet aan alle hedendaagse normen en ook de koelluchtvoorziening voor het motorblokje blijft gehandhaafd. De prijs wordt vergelijkbaar met die van de Abarth-kit die Fiat zelf aanbiedt. Die kan je echter nu al bestellen terwijl je voor de Camal-accessoires nog even geduld moet oefenen terwijl het bedrijf de productie op poten zet en verdelers zoekt.