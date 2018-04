Nieuwe Jaguar XF diesel haalt 1.313km met één tank

Door: BV

Jaguar rust de vernieuwde XF nu ook uit met een 2.2l viercilinder dieselmotor. Die heeft Auto55 overigens al gereden nog voor de ontwikkeling helemaal rond was. De centrale wordt bij de Britse nicheconstructeur ook al gebruikt in de Freelander en komt eveneens onder de motorkap van de nieuwe Range Rover Evoque. In de XF levert het blok 190pk en een trekkracht van 450Nm en wordt het gecombineerd met een achttrapsautomaat van fabrikant ZF. Een combinatie die in staat is in 8,5 tellen naar 100km/u te accelereren en een top van 225km/u haalt en tegelijk een CO2-uitstoot van 149gr/km haalt.



Om de zuinige inborst van de nieuwe XF in de verf te zetten, reed Jaguar ermee van de fabriek in Castle Bromwich (Birmingham) naar Munchen. De afstand tussen beide, 1.313km, werd overbrugd met de inhoud van één volle brandstoftank. De XF die gebruikt werd had bij vertrek 5.000km op de teller en verbruikte gemiddeld 4,9l/100km.