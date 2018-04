Nieuwe Rambo Lambo in de maak

Door: BV

Aan ideeën heeft Lamborghini geen gebrek. Het merk, dat in de schoot van de Volkswagen-Audi-groep opereert, denkt al lang na over extra modellijnen. Een productlijn met slechts twee modellen, de Aventador en de Gallardo op dit ogenblik, is immers mager. Omdat de aantallen beperkt blijven en omdat -bijvoorbeeld- aartsrivaal Ferrari wel nieuwe niches aanboort. Met de Ferrari FF bijvoorbeeld.

Van Lamborghini zagen we de jongste jaren reeds de vierdeurs Estoque en een nieuwe interpretatie van de Miura. Geruchten gaan er dan weer over een betaalbare instapper die klanten moet afsnoepen bij merken als Porsche die een veel groter volume draaien. En nu duikt er weer een SUV op. Een "dagelijks inzetbare" Lamborghini staat al lang op het verlanglijstje van de Italianen. En er wordt nu weer nagedacht aan een alternatief voor de Estoque. Terwijl die vierdeurs limousine een specifiek platform nodig zou hebben, kan voor de SUV een reeds bestaande bodemplaat gebruikt worden. Die kan immers gebaseerd zijn op de Porsche Cayenne. Die is op zijn beurt afgeleid van de VW Touareg, waar Audi dan weer een aangepaste versie van in de catalogus heeft staan als Q7... En de ingenieurs zijn schijnbaar tot de conclusie gekomen dat Lamborghini's nieuwe, compacte V12 er tussen de voorwielen past.

Lamborghini had van 1986 tot 1993 al eens een terreinwagen in de catalogus. Die LM002 was oorspronkelijk ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar er werd geen enkel exemplaar van verkocht. Van de civiele versie werden uiteindelijk 328 stuks geproduceerd. De "Rambo Lambo" overtuigde niet meteen door z'n subtiele lijnenspel, maar presteerde wel uitstekend op terrein. Vooral in de woestijn was de LM002 nauwelijks te kloppen. En de prestaties waren ondanks een leeggewicht van 2,7 ton indrukwekkend. Voor de aandrijving had je dan ook de keuze uit een 5,2l V12 of een 7,2l V12 die rechtstreeks uit een raceboot werd gehaald.