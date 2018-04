Hyundai vernieuwt Azera / Grandeur

Door: BV

In 2006 lanceerde Hyundai de Grandeur op de Belgische markt. Omwille van de geladen betekenis in het Franstalige landsgedeelte werd die in België echter weer omgedoopt naar Azera, zoals in overzeese gebieden. Het model was de topper uit het aanbod van de Koreaanse constructeur, maar omwille van tegenvallende verkopen werd het model in ons land naar een achterkamertje geleid en zonder er ruchtbaarheid aan te geven afgemaakt. De Azera wordt natuurlijk nog gebouwd, onder meer voor de Amerikaanse markt. Daar zal de autobouwer, op het Autosalon van New York, een nieuw exemplaar in de schijnwerpers rijden.

Die legt de brug tussen de Sonata (waarvan de Europese versie i40 heet) en de achterwielaangedreven Genesis Sedan. Die laatste zou overigens naar ons land komen, maar de beslissing van de importeur is nog niet gevallen. Onder de kap van de Azera komen een 270pk sterke tweeliter viercilinder en een drieliter V6 met 333pk. Niet meteen spek voor Europese bek dus...