Saab-soap aflevering...

Door: BV

Saab heeft het faillissement van dochtermaatschappij Saab Tools dan wel op het nippertje kunnen vermijden, maar het bedrijf heeft nu geen geld meer voor het betalen van de lonen. 1.600 van de 3.500 medewerkers hebben deze maand geen loon ontvangen. De vakbond Unionen heeft bij de Zweedse bank SEB een regeling getroffen waardoor leden van de vakbond - zo'n 1.000 van de 1.600 getroffen personeelsleden- via een lening alsnog hun geld gestort kunnen krijgen. De rente op de lening bedraagt 6% op jaarbasis, maar de medewerkers kunnen die rente in een later stadium bij Saab terugvorderen. Als Swedish Automobiles NV - want zo heet Saab tegenwoordig - de komende dagen niet aan z'n betalingsverplichtingen voldoet, vraagt de vakbond het faillissement voor de autobouwer aan. Topman Victor Muller zegt dat de stortingen gebeuren zodra een investeerder aan z'n betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De voor 9 augustus aangekondigde herstart van de productie gaat niet door. De directie mikt nu op een herstart eind augustus. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen orders voor 11.000 voertuigen, maar geraakte omwille van de zomervakantie niet aan voldoende onderdelen van leveranciers om de productie te herstarten. De laatste auto liep bij Saab in april van de band.

De Europese InvesteringBank heeft na bijna een jaar eindelijk een stelling ingenomen over de verschillende potentiële investeerders in het Zweedse merk. Daarbij krijgt de Rus Antonov definitief een "njet". Net zoals de Amerikaanse overheden en General Motors bij de overname van Saab door Spyker de eis stelden dat Antonov omwille van "bedenkelijke" zakelijke praktijken géén rol speelde, weert de EIB de Rus nu omdat het instituut zich vragen stelt bij de manier waarop de Rus z'n fortuin vergaard heeft. Exit Antonov dus, maar de verschillende potentiële Chinese investeerders krijgen van de EIB wél groen licht. De Zweedse overheid wil inmiddels van de EIB weten waarom de beslissing zo lang aansleepte.

De weerstand tegen Müller groeit inmiddels nog aan. De Nederlander heeft het heft in handen sinds Jan Ake Jonsson het schip opvallend abrupt verliet in maart. De burgemeester van Trolhätten, waar Saab is gevestigd, zegt nu openlijk dat Müller plaats moet ruimen voor een echte crisismanager.