Saab heeft ademruimte, ambities

Door: BV

Saab richt samen met Youngman Passenger Car een 50/50 joint venture voor de ontwikkeling van liefst drie nieuwe modellen. En het bedrijf gaat daarmee niet noodzakelijk de richting uit die het meest voor de hand ligt. Het bedrijf wil wel een kleine 9-1 bouwen. Een modelletje waarvan eigenlijk al sprake is van voor de overname van Saab door Spyker. Maar het bedrijf stelt zich niet alleen tevreden met de 9-4X die momenteel in de catalogus staat. Het bedrijf wil er een 9-6X boven positioneren. En er hoort ook een 9-7 te komen, een model dat nog een stuk groter en luxueuzer is dan de actuele 9-5. Saab-topman Muller mikt daarmee op lucratieve marktsegmenten in China, Rusland en de VS. Productieplannen voor de Phoenix Concept Car die op het Autosalon van Genève werd voorgesteld, zijn er nog niet.

De mededeling is vooral stroop aan de baard van twee nieuwe Chinese partners. Pang Da Automobile en Zhejiang Youngman. Saab slaagt er momenteel niet eens in om bestaande modellen te produceren, laat staan nieuwe te ontwikkelen. Het heeft wel weer fondsen gevonden om de lonen uit te betalen, onder meer door de fabrieken te verkopen en terug te huren. Beide Chinese partners hebben zich er nu toe verbonden in het totaal € 245 miljoen in Saab in te brengen. Die deal werd eerder al aangekondig, maar was toen nog niet bindend. Nu zijn er handtekeningen onder een akkoord, maar Saab - dat wat graag een goed-nieuws-show opvoert - moet nog steeds de goedkeuring krijgen van de verschillende overheden en de Europese Investeringsbank. De aankondiging dat de overeenkomst rond is, is derhalve voorbarig.