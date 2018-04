Belgische McLaren-dealer opent 25 augustus

Door: BV

McLaren zet een eigen verdeelnet op dat in eerste instantie zal bestaan uit 35 dealers in 19 landen. Het bedrijf opent showrooms in de VS, Canada, 8 landen in het Midden-Oosten, Australië, Zuid-Afrika, China en Japan.

In Europa opende de eerste dealer, by One Hyde Park in Londen, een dikke maand geleden de deuren. Er volgen er nog in Birmingham, Manchester, Dusseldorf, Hamburg, Frankfurt, Munchen, Monaco, Parijs, Milaan, Madrid, Zurich in Brussel. Die laatste komt in de Louisalaan 231 en moet de ganse Benelux bedienen. Daar gaan de deuren open op 25 augustus. In eerste instantie zal je er alleen de Mclaren MP4-12C kunnen bestellen, maar de volgende jaren zal McLaren het aanbod verder uitbreiden.