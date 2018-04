McLaren opent eerste dealer

Door: BV

McLaren mag dan niet meer instaan voor de bouw van de snelste Mercedes uit de catalogus - de leegte is opgevuld met een eigen sportwagen. Die heet MP4-12C, is eerder al uitgebreid voorgesteld en geldt als het eerste model van een compleet gamma sportwagens. Er komt in elk geval nog een model boven met een prijskaartje dat zo gepeperd zal zijn dat de oplage beperkt wordt. En er komt een instapversie die juist toegankelijker moet zijn en volume moet genereren. Al dat moois moet natuurlijk ook aan de man gebracht worden nu het dealernet van Mercedes daar niet langer voor ingeschakeld kan worden.

De oplossing is een eigen McLaren-verdeelnet dat zal bestaan uit 35 dealers in 19 landen. De eerste, bij One Hyde Park, in Londen heeft zopas de deuren geopend. Nu volgen er zo snel mogelijk in Birmingham, Manchester, Dusseldorf, Hamburg, Frankfurt, Munchen, Monaco, Parijs, Milaan, Madrid, Zurich en Brussel dat de ganse Benelux moet bedienen.

De andere verdelers zijn voorzien in de VS, Canada, 8 landen in het Midden-Oosten, Australië, Zuid-Afrika, China en Japan.