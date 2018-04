Gratis naar Cars 2 @ Drive In Movies

Door: BV

Cars is niet alleen terug te vinden in ons populaire dossier met autofilms die je gezien moet hebben. De sequel, die gewoon Cars 2 heet, staat ook op het programma van de Drive In Movies in Mechelen. Ditmaal ontmoet Lightning McQueen een hele schare nieuwe personages en neemt hij het op tegen nog formidabeler tegenstanders in een nieuw razendsnel avontuur.

Auto55 geeft ook voor deze voorstelling een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.