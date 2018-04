Eerste teaser Toyota Camry

Door: BV

Europa ligt niet wakker van de nieuwe Camry. Logisch, want het model staat hier al een tijd niet meer in de catalogus. Toch is het belang van Toyota's ruime middenklasser niet te onderschatten. Het model is immers de verkoopstopper in de VS, waar het model regelmatig de nationale verkoopstabellen aanvoert. Het model concurreert er onder meer met de Chrysler 200. Als alles volgens plan verloopt, staat de Camry nog deze herfst bij de Amerikaanse dealers en kan het gevecht om de eerste plaats doorgaan.