Teaser voor Subaru XV

Door: BV

Subaru laat zich evenmin onbetuigd op het Autosalon van Frankfurt. Het bedrijf zal er de nieuwe Subaru XV voorstellen en dit is daarvan de eerste teaser. Niet dat het eindresultaat nog een verassing wordt. Net als bij de huidige generatie is de XV in essentie een stoer aangeklede Impreza. De voorbode voor het model hebben we in april al kunnen aanschouwen op het Autosalon van Shanghai. Denk gewoon de extravagante details weg en je weet wat Subaru in september voorstelt.

Tegen het eind van het jaar is de Subaru XV in Europa te koop.