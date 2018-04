Nieuwe Hyundai i30 kruipt uit z'n schulp

Door: BV

Emotie en stijl. Daar mocht de Hyundai i30 nog wat op oefenen, zo blijkt. Dit is immers de eerste schets van de compleet nieuwe i30, die - hoe kan het ook anders - volgende maand te zien is op het Autosalon van Frankfurt. Technische details blijven natuurlijk nog even achter slot en grendel. Nu is echter al te zien dat het model een meer dynamische en driedimensionele uitstraling krijgt. Helemaal in lijn met andere recente producten van het Koreaanse merk. Denk aan de i40, Veloster en ix35.

Dat de i30 nu al wordt vervangen is opmerkelijk. Het model is immers pas van 2007 op de markt en een normale productcyclus in de autosector bedraagt zeven jaar. De auto is volgens Hyundai helemaal in Duitsland getekend en ontwikkeld en speciaal afgestemd op de Europese markt.