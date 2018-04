SsangYong onthult XUV 1 op IAA

Door: BV

Als de deuren van de IAA in Frankfurt openen onthult SsangYong een nieuwe conceptcar. De XUV 1 laat volgens de Koreanen de huidige stand van zaken bij SsangYong zien als het gaat om design en technologie.

Een ´moving communication space´, zo ziet SsangYong de XUV 1. De afkorting XUV komt overigens van Excellent User Interface Vehicle wat volgens de fabrikant weer alles te maken heeft met de innovatieve en eigentijdse bediening van alle functies aan boord. Als we SsangYong mogen geloven is de XUV 1 uitgerust met tal van mobiele apparaten, schermpjes en een ´intelligent´ instrumentenpaneel.

Uniek moet ook de indeling van het interieur zijn. SsangYong spreekt over de mogelijkheid om het interieur in te delen volgens een 1+1+2 of 1+3 layout. Hoe dat er exact uitziet is echter nog een vraagteken.

Qua design wil SsangYong ons vooral laten zien hoe ze denken over een compacte crossover. Een concurrent voor de Nissan Qashqai, Peugeot 3008 en Skoda Yeti wellicht...