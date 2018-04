Nieuwe Infiniti JX is vooral groot

Door: BV

Infiniti startte de plaagcampagne voor de JX al vroeg maar presenteerde de grote 7-zitter pas vandaag op het Pebble Beach Concours d'Elegance. In principe past het model boven de FX, maar in Europa komt deze mastodont niet in de catalogus.

In feite is de JX nog een Concept, maar dat is in naam alleen. De Japanners willen gewoon dat er in november nog een keer over bericht wordt. Wijzigingen verwachten we niet meer.

Een V6 stuwt de JX voort. Vierwielaandrijving is standaard. De overbrenging geschiedt via een CVT, de eerste traploze transmissie in een Infiniti. De fabrikant laat weten dat de bak ingesteld is op een minimaal brandstofverbruik, desalniettemin kunnen sportievelingen hun hart ophalen met de Sport-modus. Ook nieuw is Backup Collision Intervention (BCI) . Dit veiligheidssysteem is actief bij achteruitrijden en scant de omgeving vlak achter de auto af op plots opduikende personen of voorwerpen. Mocht BCI iets ontdekken dan zet het de auto automatisch meteen stil.

De JX is bedeeld met enkele designkenmerken van de Infiniti Essence. In de grille en de D-stijl zie je dat nadrukkelijk terug. In het interieur is er plaats voor zeven personen die volgens de fabrikant allen ruim voldoende plek hebben om het daar uren vol te houden. Buitenmaten van de JX Concept meldt Infiniti niet, maar die heb je niet nodig om te zien dat hij gigantisch is.