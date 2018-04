Volkswagen presenteert de Up!

Door: BV

Volkswagen heeft z'n klanten de jongste tijd een stevig oor aangenaaid in het isntapsegment. Het bedrijf had in de gaten dat de Lupo eigenlijk te duur was, en verving het model dan maar door de Fox - die rechtstreeks uit de Zuid-Amerikaanse catalogus van het merk werd gehaald en niet als succesvol kan bestempeld worden. Het autootje werd al een jaar geleden stilletjes uit het aanbod geschrapt en sindsdien negeert VW het kleinste segment compleet. Maar achter de schermen werd natuurlijk wel hard gewerkt aan een goedmaker - die is er nu. VW presenteert de Up! op het Autosalon van Frankfurt en begin volgend jaar staat VW meest compacte model bij de dealer.

We hebben over de afgelopen jaren meerdere carrosserievarianten en uitvoeringen van de Volkswagen Up! gezien. Het productiemodel dat begin volgend jaar voor een nog onbekende vraagprijs bij de dealer staat is afgeleid van de eerste Up!, getoond op de IAA Frankfurt van 2007. Voor het definitieve design is Volkswagen trouw aan de studie gebleven, maar onderhuids heeft VW alles wat de eerste studie beloofde overboord gegooid. Het studiemodel was immers voorzien van een achterin geplaatste motor die de achterwielen aandreef. Het eindresultaat doet het natuurlijk toch weer met de motor voorin, bovenop de wielen die hij doet draaien.

De Up! is 3,54 meter lang, 1,64 meter breed en heeft een hoogte van 1,48 meter, maar biedt volgens de fabrikant door zijn ‘doosachtige' vorm toch plaats aan vier personen. Om een indruk te krijgen: de Fiat 500 bevat exact dezelfde buitenmaten. De wielbasis bedraagt 2,42 meter en dat is lang voor het A-segment. Ook over de geboden bagageruimte is Volkswagen enthousiast: ‘Met 251 liter is ook die een referentie.' Na het neerklappen van de achterbank wordt dat een voor dit segment enorme 951 liter.

Het interieur van de is gericht op functionaliteit en ergonomie. Door de riante optielijst zou er een voor iedereen een afwerking naar smaak tussen moeten zitten. In de basis zijn er drie uitvoeringen leverbaar: ‘take up!', ‘move up!' en ‘high up!' Later volgen nog de gelimiteerde ‘black edition' en ‘white edition'. Afhankelijk van het uitrustingsniveau is het interieur van de auto uitgevoerd in carrosseriekleur of voorzien van een speciale lak.

Nieuw voor een Volkswagen is een mobiel Personal Infotainment Device (PID) dat in samenwerking met navigatiegigant Navigon tot stand is gekomen. Het systeem maakt het mogelijk om navigatie-, telefoon-, informatie- en entertainmentfuncties te bedienen en te organiseren. De PID is simpelweg bovenop de middenconsole te plaatsen en vanaf dat moment wordt het opgenomen in het ‘netwerk' van de auto. Daarbij kan het scherm gebruikt worden voor de weergave van belangrijke voertuiginformatie, als de achteruitrijcamera en parkeerhulp.

Nog meer veiligheid is gegarandeerd met City Emergency Braking (CIB). Dit veiligheidssysteem is actief bij snelheden tot 30 km/h en maakt gebruik van een laser-sensor welke situaties van gevaar ‘herkent'. In dergelijke gevallen zal CIB op basis van snelheid en rijomstandigheden automatisch remmen. Dat lijkt verdacht hard op het City Safety System van Volvo.

Vanaf de marktintroductie worden er louter benzinemotoren aangeboden. Het zijn driecilinders met een vermogen van 60 of 75pk. De gemiddelde CO2-uitstoot van deze motorvarianten bedraagt respectievelijk 105g/km en 108g/km. Dat is wat minder laag dan we verwacht hadden, maar VW zal kort na de lancering ook Bleumotion en BlueMotion Technology-uitvoeringen met de beschikking over extra brandstofbesparende technologieën als een start/-stopsysteem en remenergieregeneratie ter beschikking stellen. Nog volgend jaar volgt een versie die geschikt is voor aardgas. Dit model is goed voor een CO2-uitstoot van 86g/km en een gemiddeld verbruik van 3,2l/100 km. In de BlueMotion Technology-uitvoering is dit zelfs 79g/km. Tot slot verwachten we een elektrische Up! Die staat begin 2013 op de planning.