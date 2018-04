Grand Voyager nu door Lancia

Door: BV

Lancia krijgt in z'n nieuwe productaanbod exact 2 Italiaanse modellen. Dat zijn de Delta en de fonkelnieuwe Ypsilon. De Thema is een Chrysler 300, de Flavia een Chrysler 200 en de Grand Voyager... blijft gewoon Grand Voyager, zij het met een ander merklogo. De Italianen hebben immers geacht dat de modelnaam in dit geval te krachtig is om overboord te keilen ten voordele van Phedra, zoals aanvankelijk werd gedacht.

De aanpassingen zijn net als bij de Thema en Flavia miniem. De 3,6l V6 met 283pk blijft, de 2.8 CRDi met 163pk blijft en het Stow 'n Go-systeem met individuele, verstelbare en wegklapbare zitplaatsen blijft ook.