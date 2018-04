Lancia 200, sorry, Flavia

Door: BV

Lancia pakt op het Autosalon van Genève dan wel uit met een (op de Delta na) compleet nieuw gamma. De meeste producten zijn niet echt "nieuw". De Flavia bijvoorbeeld, is gebaseerd op de op het Autosalon van Detroit gelanceerde Chrysler 200. Maar hij heeft tijdens z'n conversie naar Lancia alleen een nieuwe naam en bijpassend logo gekregen. Al de rest blijft gewoon bij het oude. Of de Italianen wel de moeite namen om wat aan de motorversies te wijzigingen, leren we in Genève. Omdat de 200 bestaat als vierdeurs én als Cabrio, geldt dat voortaan ook voor Flavia.