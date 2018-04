Seat IBL is alleen maar concept

Door: BV

Seat presenteert op het Salon van Frankfurt een nieuwe concept car. Dat wisten we al. Deze IBL is de derde in een reeks studiemodellen die de toekomst van het merk aangeven. We hebben de elektrisch aangedreven Seat IBE en de Seat IBX die het midden houdt tussen een SUV en een coupé inmiddels al achter de kiezen. Bij deze IBL denken we meteen aan de volgend jaar te lanceren Toledo, maar James Muir, die de baas is van het Spaanse merk, zegt dat de IBL geen voorbode is van een specifiek model.

De IBL is een volgens de topman een stijloefening van hoe de nieuwe designfilosofie van het merk zich vertaalt naar een sedan. Met een lengte van 4,67m en een wielbasis van 2,71m neemt het model alvast de maat van de Seat Exeo die 2,64m tussen beide assen heeft en 4,66m lang is. De Toledo hoort immers onder de Exeo in het gamma te komen. Oefenen de Spanjaarden dan al op een opvolger van de in 2008 gelanceerde sedan?

De Exeo is géén succesmodel. En de zopas aangekondigde facelift is zo subtiel dat die daar geen verandering in zal brengen. Daarvoor lijkt de sedan te veel op de vorige Audi A4, die door de Spanjaarden gerecycleerd werd. Een nieuwe versie met een geheel eigen vormgeving brengt misschien soelaas. En de scherpe lijnen, sterk aflopende daklijn, krachtig vormgegeven bumper en grote 20-duims wielen geven deze IBL wél een uitstraling die typisch Seat is.

In het interieur gaat die sportieve trend door. Met zwart leder en rode accenten kan je in dat opzicht ook weinig fout doen. Het instrumentarium achter het stuurwiel is geheel digitaal en naar wens te configueren. Een tweede display is ingericht voor de communicatie- en entertainmentsystemen, waaronder een navigatiesysteem dat gebruik maakt van beelden van Google Earth. Twee touchpads die zijn geïntegreerd in de spaken van het stuurwiel en zorgen voor de bediening.

Over de aandrijving laat Seat weinig los. Het enige dat men zegt is dat de auto is voorzien van hybrideaandrijving, maar details worden niet vrijgegeven. Het design staat immer centraal. Overigens geeft Seat´s nieuwe hoofddesigner Alejandro Mesonero nog aan dat deze derde conceptcar in de ´IB´-serie tevens de laatste is.