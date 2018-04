Nog meer Audi Urban Concept

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt kunnen we kennis maken met een nieuwe autocategorie. Dat is die van de elektrische stadsmini. Opel presenteert de One Euro Car, VW heeft de NILS en onderhuids is deze Audi Urban Concept (die meteen in een open en gesloten versie komt) natuurlijk identiek aan z'n broer van VW.

De Urban Concepts zijn tweezitters met een passagiersstoel die 30cm meer naar achteren staat dan de bestuurdersstoel. De bagageruimte is vervangen door een lade die uit de achterzijde schuift. Audi laat zich naar eigen zeggen inspireren door zweefvliegtuigen. Niet alleen voor het design, maar ook voor de gewichtsbesparing. En de racewagens van Auto Union, Audi's voorvader, uit de jaren dertig hebben ook als inspiratiebron gediend. Audi beweert daarom de wielen buiten het koetswerk te hebben geplaatst, ook al was het wellicht gewoon noodzaak.

De Urban Concept´s meten een lengte van 3.219 mm, een breedte van 1.678 mm en zijn slechts 1.189 mm hoog. Mede dankzij de toepassing van CFRP en aluminium is het gewicht beperkt gebleven tot slechts 480 kg. En dat terwijl de lithium-ion accu´s achterin al 90 kg op de weegschaal brengen. Voor de aandrijving staan twee elektromotoren paraat. Die produceren samen 15kW en 47Nm. Dankzij dat lage vermogen heeft de Urban Concept bijna zeventien seconden nodig om 100 km/h te bereiken. Gezien zijn focus op het stadsverkeer is de 0-60 km/h (in zes seconden) echter veel belangrijker. De topsnelheid is begrensd op 100 km/h. Het accupakket achterin de auto maakt het mogelijk 73 km te rijden waarna het een uur duurt om volledig op te laden. Wie een snellader heeft kan in 20 minuten alweer de weg op. Opladen zal overigens ook draadloos kunnen.