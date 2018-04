Ook Maybach viert mee met Edition 125

Door: BV

Mercedes pakt stevig uit voor de 125ste verjaardag van de automobiel. Niet moeilijk, want de oprichter van het merk is er nu eenmaal de uitvinder van. Het studiemodel F125 stond ter ere van het jubileum nog op het Autosalon van Frankfurt te blinken. En aan de andere kant van het spectrum neemt Mercedes de eerste auto uit de geschiedenis ook weer in gelimiteerde oplage in productie.

En nu vervoegt ook Maybach het feestgedruis, met een speciale editie die toepasselijk "Edition 125" heet. Die krijgt een uitrusting die weer een tikkeltje exclusiever is, maar tegelijk nog genoeg marge laat met de Maybach Zeppelin. Dat moet immers de onbedreigde topper uit het aanbod blijven.

De Edition 125 Maybach onderscheidt zich aan de buitenzijde door z'n specifieke radiatorgrille, koetswerklak in de tinten Tahita Black en Patagonia Silver en titaniumkleurige 19-duimers voor de Maybach 57 en Sterling Silver 20-duims velgen voor de langere Maybach 62.

Aan de binnenzijde wordt het specifieke zwarte leder gecombineerd met een donkere hemelbekleding en een weldaad aan emblemen. En in de boordplank is de handtekening van oprichter Wilhelm Maybach gestikt. Als dat toch nog onvoldoende zou zijn, kan je desgewenst nog een Swarovski-pakket bestellen om het interieur van wat extra bling te voorzien. Aan de twaalfcilinder onder de kap verandert intussen niets; de 57 en 62 doen het met 550pk en de 57 S en 62 S met 630pk.