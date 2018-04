Lek: Toyota Prius C

Door: BV

Toyota werkt aan een grondige uitbreiding van het Prius-gamma. Dat is op zich geen nieuws. De Prius+, die meer ruimte biedt, is al voorgesteld en op het Autosalon van Detroit stond begin dit jaar ook de Prius C concept te pronken. Die had volgens dezelfde logica als bovenstaand model ook Prius "-" kunnen heten, maar om voor de hand liggende redenen zal Toyota iets anders kiezen. In Japan is de véél bravere productieversie al klaar. Dat blijkt uit deze gelekte brochures.

Het kleinste lid van de Prius-familie wordt 3,99m lang, 1,69m breed en 1,44m hoog. Nauwelijks groter dan de nieuwe Yaris dus (die eveneens in een hybride versie op de markt komt). De aandrijflijn bestaat uit een 74pk en 111Nm sterke 1.4l benzinemotor die gecombineerd wordt met een 61pk en 169Nm krachtige elektromotor. Het gecombineerde vermogen van beiden zal echter nooit meer zij dan 100pk. Al die motoren dienen niet om te sprinten, maar om extra zuinig te zijn. Volgens de Japanse cyclus verbruikt het model zelfs maar 2,5l/100km. In de Europese wordt dat meer, als Toyota beslist de Prius c in Europa aan de man te brengen.