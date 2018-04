Eerste beelden Subaru BRZ

Door: BV

Wat de FT-86 is voor Toyota is de BRZ voor Subaru. En dat mag je in het geval van deze gezamenlijk ontwikkelde sportwagen best letterlijk nemen. Terwijl bij Toyota beelden uitsijpelen van de productieversie, geeft Subaru officieel de eerste computerfoto's van het model vrij. Dat is officieel nog een concept, maar reken er alvast op dat de productieversie zich er nauwelijks van zal onderscheiden. Verschil is er trouwens ook amper met de FT-86. Dat beide modellen technisch nagenoeg gelijk waren, was bekend, maar ook de koetswerkpanelen worden gedeeld. Verschil is er dus enkel door de bumperschilden, lichtunits, grille en velgen...

Subaru gaf eerder al vrij dat de tweeliter boxermotor gecombineerd wordt met een zesbak (mogelijk optioneel met een automaat) en de achterwielen aandrijft. Meer informatie lost het eigenzinnige Japanse merk niet. Een studiemodel wordt over enkele weken gepresenteerd op het Autosalon van Los Angeles en de productieversie wordt onthuld aan de zijde van de FT-86 op het Salon van Tokyo dat eind november de deuren opent.