Nieuwe Porsche 911 Cabrio mag naar buiten

Door: TB

Nadat Porsche de gloednieuwe 911 Coupé (typeaanduiding 991) aan ons voorstelde in augustus, wordt nu ook diens open variant wereldkundig gemaakt. De Cabriolet zal vanaf begin maart 2012 in Duitsland bij de verdeler staan, netjes op tijd dus voor een hopelijk zonnig zomerseizoen. Uiteraard zijn er zowel langs binnen als langs buiten bekeken sterke gelijkenissen met zijn gesloten tweelingsbroer, met dat verschil dat de Cabriolet natuurlijk beschikt over een stoffen wegklapdak. Om het geheel zo licht mogelijk te maken, zou Porsche magnesium gebruiken in de constructie van het dakmechanisme. Het koetswerk is net zoals bij de Coupé al in een lichte aluminium-staallegering uitgevoerd, en is ietsje langer dan de vorige editie. Prijzen zijn er nog niet, de instapper wordt wellicht ook hier de Carrera variant. Die laatste zal net als de Coupé voorzien zijn van de nieuwe, 350pk sterke 3.4 zescilinder boxermotor en te koppelen zijn aan de standaard manuele zevenbak, of aan de optionele PDK achttrapsautomaat. Een Carrera S zal eveneens beschikbaar zijn; we twijfelen er natuurlijk niet aan dat Stuttgart nog een dozijn of wat andere varianten zal distilleren de komende maanden en jaren.