Maybach ziet zijn einde naderen

Door: TB

Echt verrassend is het nieuws natuurlijk niet: Dieter Zetsche, Daimler's CEO en tevens baas van Mercedes-Benz, zal naar alle waarschijnlijkheid dit weekend de stekker trekken uit het pas in 2002 opnieuw in leven geroepen Maybach. Die luxetak van de Daimlergroep werd destijds opgericht om weerwerk te bieden tegen Rolls-Royce en Bentley. In tegenstelling tot beide laatste echter, kon Maybach naar verluidt nooit de commerciële streefcijfers waarmaken met zijn op de Mercedes-Benz S-klasse gebaseerde 57 en 62. Zetsche was al langer ontevreden over de resultaten van het iconische submerk en zal dus ongetwijfeld de opdracht geven om beide modellen niet te vervangen begin 2013, wanneer de vijfde generatie van de S-klasse wellicht het licht zal zien. Die laatste wordt dan naar alle verwachting beschikbaar als topversie met een verlengde wielbasis, zodat het eigenlijk ... terug een Maybach is?