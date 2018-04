Nieuwe Honda NSX op salon Detroit

Door: BV

Toegegeven, omdat de wat meer potige versies van Honda in de VS onder de merknaam Acura gesleten worden, gaat de informatie die het Honda-hoofdkwartier vandaag vrijgaf eigenlijk over een studiemodel voor een opvolger van de Acura NSX, maar u begrijpt dat dat allemaal één pot nat is.

Er gingen eerder al geruchten dat Honda de opvolger voor de NSX weer uit de ijskast had gehaald. Daar was het project verzeild aan het begin van de huidige crisis. Maar er is weer reden tot optimisme. Op het Salon van Detroit zal begin januari immers een concept voor een nieuwe sportwagen te zien zijn. Volgens de geruchtenmolen krijgt die een 3,6l V6 benzinemotor aan boord met een ingebouwde 40pk sterke elektromotor en nog eens 2 onafhankelijke 27pk sterke elektrische aandrijfgroepen die elke van de achterwielen apart kunnen aansturen. Een hybride dus. Zekerheid is er over een maand. Voor die tijd krijgen we ongetwijfeld ook wat informatie vergezeld van teaserfoto's te verwerken.