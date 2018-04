Nieuwe Mercedes SL lekt het web op

Door: BV

Van de nieuwe Mercedes SL hebben we alleen nog maar naar de ingewanden mogen kijken. We weten daardoor wel al dat het model voor 89% uit aluminium zal vervaardigd zijn en dat Das Haus zelfs het nog lichtere magnesium gebruikt voor enkele koetswerkpanelen aan de achterzijde. Het resultaat is dat de naald op de weegschaal 140kg minder ver zal uitslaan dan voorheen. Dat is goed nieuws voor de prestaties en het verbruik.

Op de verpakking heeft Mercedes ons nog geen blik gegund, maar deze uitgelekte brochurebeelden zeggen het allemaal. De algemene stijl blijft herkenbaar, ook al wordt geen enkel paneel met de actuele generatie gedeeld. De opvallende aanpassingen zijn (zoals je kan verwachten) de lichtunits, motorkap en bumperschilden. De SL wordt er een tikkeltje agressiever door. En er is een tikkeltje meer SLS in te herkennen. Vooral aan de binnenzijde - in het instrumentencluster en de vormgeving van de ventilatieopeningen.

Mercedes onthult de nieuwe SL in januari op het Autosalon van Detroit. De eerste officiële foto's volgen wellicht nog dit jaar.