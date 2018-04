De Tomaso Mangusta pleit voor reïncarnatie

Door: BV

De Tomaso mag het aflopen jaar dan wel min of meer uit de as herrezen zijn, momenteel heeft het bedrijf het nog te druk met het bouwen van halfhoge berlines voor het Midden Oosten. Van een revival van de legendarische Mangusta uit eind jaren zestig, bijvoorbeeld, is nog geen sprake. Een nieuwe Pantera was ons overigens nog dit jaar beloofd, maar is niet gekomen.

Tenminste één ontwerper vond dat zonde. Maxime de Keiser creëerde alvast deze virtuele incarnatie van de achtcilinder waarvan tussen 1967 en 1971 amper 401 exemplaren werden gebouwd. Net als het origineel van de hand van Giorgetto Giugiaro, laat het zich kenmerken door z'n bijzonder bescheiden hoogte, riante breedte en z'n motorcompartiment dat middels vleugeldeuren toegankelijk was.

Maxime de Keiser ontwierp in een klap niet meteen een gewoon exemplaar, er kon ook nog een sportversie van af. Die lijkt klaar voor het circuit.