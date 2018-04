Lexus LF-LC is hybride sportauto

Door: BV

Lexus onthult vandaag op het Autosalon van Detroit de LF-LC. Dat is een expressief gelijnde sportwagen die meteen de vaandeldrager wordt van de nieuwe designtaal van het Japanse luxemerk. Zowel aan de buitenkant - met het prominente front dat ook de nieuwe GS 450h Hybrid siert - als in het high-tech interieur met organische vormen en materialen.

De hybride 2+2-sportcoupé heeft een voorin geplaatste benzinemotor die bijstand krijgt van een hybride aandrijflijn. Samen drijven ze de achterwielen aan. Prestatiecijfers zijn er niet, maar Lexus houdt het op een potente aandrijflijn.

Het design kenmerkt zich door de combinatie van emotie en avant-gardistische stijlelementen. Meest in het oog springend zijn de vloeiende, dynamische lijnen, die worden afgewisseld met scherpe details als de diepe, aluminium grille met zijn driedimensionale vormgeving, de L-vormige dagrijverlichting en de verticale mistlampen die door hun ontwerp het gevoel van beweging oproepen.

Het volledig glazen dak van de Lexus LF-LC lijkt vanaf de voor- tot aan de achterruit uit één deel te bestaan, waarbij de smalle dakstijlen zorgen voor optimaal uitzicht voor de inzittenden. De achterzijde valt op door de toepassing van sterk driedimensionaal uitgewerkte lichtunits.

Het interieur van de LF-LC is een versmelting van geavanceerde technologie, zachte materialen en organische vormen. De op de bestuurder gerichte cockpit - waarin de bestuurder is omgeven door het gebogen zijpaneel en de hoge, eveneens gebogen middenconsole - wekt volgens Lexus een gevoel van veiligheid en comfort op. Twee 12,3-inch LCD-schermen geven informatie en navigatieaanwijzingen weer, terwijl een lager geplaatst aanraakscherm dient voor het bedienen van het audiosysteem, de klimaatregeling en het navigatiesysteem. De buitenspiegels, de stoelverstelling en het persoonlijke entertainment zijn via touchscreens op de deurpanelen te bedienen.

De toegepaste materialen in het interieur zijn grotendeels een combinatie van glad leder, suède, geborsteld metaal en hout. Voor de kuipstoelen en het stuurwiel zijn lichtgewicht materialen toegepast.