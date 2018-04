BMW 5, X5 en X6 M op diesel

Door: BV

s="internalLink" title="BMW M gaat dieselen" href="/nieuws/17271-bmw-m-gaat-dieselen">Wat eraan zat te komen, is gearriveerd. BMW heeft de eerste details van z'n M-modellen met dieselmotor vrijgegeven. Die heten natuurlijk weer een tikkeltje anders dan de compleet echte M-versies en duiken in de catalogus op als M Performance. Allen zijn ze uitgerust met een nieuwe drieliter zes-in-lijn dieselmotor met drie (!!) turbo's. De eenheid wekt daarmee 381pk op en genereert een asfaltverslindende berg koppel van 740Nm. Een start/stopsysteem, vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat vind je ook steeds in de uitrustingslijst terug.

De centrale is terug te vinden in de 5-Reeks (sedan en break), X5 en X6. De eerste sprint al in 4,7 tellen naar de 100 en heet officieel BMW M550d xDrive Sedan. Ruil het laatste woord voor Touring en de sprint neemt 2 tienden extra in beslag. De BMW X5 M50d doet er 5,4 tellen over en de BMW X6 M50d is er in 5,3 tellen.

Aan de buitenzijde lapt BMW er de M koetswerkkit tegenaan, zijn er grijze spiegelhuizen, specifieke gigantische 19- en 20-duims velgen, trapeziumvormige uitlaatpijpen en natuurlijk het zo belangrijke M-logo.

In het instrumentencluster en bovenop de motorkapafdekking staat "M Performance". Verder is er specifiek zitmeubilair met Alcantara accenten. En een klein stuurwiel, donkere bekleding van de dakhemel en aluminium sierlijsten. De wereldpremière van de versies is voorzien in maart op het Autosalon van Genève, en nog voor de zomer staan ze bij de dealer.

Belgische prijzen zijn er nog niet, maar de Duitse tarieven geven we alvast mee; de 5-Reeks kost er € 80.800 en € 83.750 als Touring. Voor de X5 vraagt BMW er € 82.300 en voor de technisch identieke X6 moet je € 85.800 ophoesten.