Volkswagen Group stelt MQB-platform voor

Door: BV

Volkswagen maakt zich op voor de introductie van de zevende generatie van de Golf. Een model dat op een nagelnieuwe bodemplaat gevezen wordt. Die heet MQB, wat kort is voor Modularer Querbaukasten. En naar goede VW-traditie heeft het bedrijf kan het bedrijf die gebruiken om nog maar eens meer modellen op te bouwen dan voorheen.

Het onderstel kan gebruikt worden in combinatie met conventionele verbrandingsmotoren, hybride-aandrijving én elektrische aandrijflijnen. Daarnaast zijn spoorbreedte, wielbasis en de overhang aan voor- en achterzijde helemaal aanpasbaar en bestaat de mogelijkheid om verschillende zetelconfiguraties in te bouwen.

Met een beperkt aantal aanpassingen zal het MQB-platform dienst doen voor (gaat u even zitten) de Golf, Golf Plus, volgende Beetle, Scirocco, Polo, Passat en CC, Tiguan, Jetta, Touran en Sharan. En dat is alleen bij VW. Bij Audi hebben we het met zekerheid al over de nieuwe A3 en de opvolger van de A1 en wellicht ook de Audi TT van de volgende generatie. Bij Skoda en Seat zijn de Ibiza, Leon, Altea, Fabia, Octavia en Roomster- en Yeti-opvolgers de begunstigden.