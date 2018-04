De Tomaso heist Chinese vlag

Door: BV

Gans 2011 leek het erop dat de Italiaanse zakenman en ex-Fiat-baas Gianmario Rossignolo zou slagen in z'n reïncarnatie van De Tomaso. Er was al een grote crossover voorgesteld. Die heet Deauville en was in wezen niet meer dan een verklede Cadillac SRX, maar een sedan en een reïncarnatie van de legendarische Pantera stonden ook nog op de verlanglijst. Sterker nog, van die laatste hadden we eigenlijk al een concept achter de kiezen moeten hebben.

Begin dit jaar was het geld echter al op en leurde de directie al met de plannen voor de Deauville. Nu raakt echter bekend dat het merk in z'n geheel is verkocht aan Hotyork Investment Group, een Chinese investeringsmaatschappij. Gezien het bedrijf op dit moment weinig op z'n palmares heeft staan, gaan we ervan uit dat De Tomaso nu aan het budgetinfuus gaat om z'n plannen alsnog te realiseren.