Aston Martin loopt de Vantage nog even na

Door: BV

Negen jaar oud is de Aston Martin V8 Vantage al. En daar moeten er nog enkele bijkomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse lading opfrismaatregelen - het meest uitgebreide pakket sinds er in 2008 een grotere motor werd ingelepeld.

Met uiterlijke aanpassingen zijn de Britten nog steeds erg zuinig. Alleen de voorbumper en zijskirts zijn herzien. Ze zijn gebaseerd op de exemplaren van de N400 limited edtion. En ditmaal wordt ook de 4,7l V8 met 420pk en 470Nm ontzien. Maar het chassis wordt wel op trainingskamp gestuurd. De automatische zesbak, het alternatief voor de standaard handbediende gangwissel met even veel verhoudingen, wordt nu vervangen door een automaat met één extra overbregingsverhouding. Die moet zuiniger en alerter zijn, want de spreiding werd natuurlijk wat korter.

Enkele elementen van de Vantage S springen nu ook over op de basiseditie. Op de lijst staan 10mm bredere banden, 380mm grote remmen en een stuur met een ratio van 15:1 in plaats van 17:1. Je moet daardoor in de Vantage in elke richting wat meer G-krachten kunnen realiseren, maar net zo belangrijk is dat het stuur- en pedaalgevoel erop vooruit gaan.