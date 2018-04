K9 wordt Kia's eerste duwer

Door: TB

Terwijl BMW luidop durft na te denken over het uitbrengen van seriewagens met voorwielaandrijving, kijken ze in Seoul blijkbaar de andere kant uit. De vandaag wereldkundig gemaakte K9 wordt de eerste sedan van het Koreaanse Kia die op de achterwielen wordt aangedreven. Dat is trouwens niet de enige gelijkenis met het Beierse premiummerk, want ondanks de merkeigen tijgergrille tussen de LED-kijkers lijkt het lijnenspel erg veel gelijkenissen te vertonen met de huidige 7-reeks. In levende lijve oordelen wie de mooiste is van de twee staat niet meteen op de agenda, want Kia lanceert de K9 voorlopig enkel op de Koreaanse markt. Al staat in de sterren geschreven dat een marktintroductie in de VS niet lang op zich zal laten wachten. Daar zal de K9 als vlaggenschip de Cadenza en Optima vervoegen. Weliswaar niet als politiehond (heb je'm?), maar onder een nog niet nader bepaalde naam.