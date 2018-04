Hyundai i-oniq Concept

Door: TB

Welja, de conceptenkraan wordt in de aanloop naar het autosalon van Genève onderhand wijd open gedraaid. Deze keer is het de beurt aan de i-oniq om vanonder het doek te kruipen, een concept waarmee Hyundai enkele maanden geleden al de plaagkop uithing. De wagen moet een blik werpen op de vormtaal die in de toekomst de modellen van het merk zal sieren. Het gaat om een nieuwe evolutie van de ‘fluidic sculpture' vormtaal die nu al resulteerde in de i40, i30 en Veloster. Als je goed kijkt, kan je een knipoog naar Citroën's DS5 ontwaren. Onder de kap komt een 1,0l driepitter te liggen die als range extender fungeert, à la Opel Ampera dus. De i-oniq rijdt volgens de Koreanen zuiver elektrisch 120km ver. Als de lithium-ions leeg zijn, kan de range extender de concept alsnog 700km ver brengen. De i-oniq is getekend in het Europese designcentrum van de constructeur. Dat is in het Duitse Rüsselsheim gevestigd.