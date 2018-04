Details 2014 Audi TT sijpelen uit

Door: BV

Natuurlijk is Audi hard aan de nieuwe TT aan het sleutelen. De huidige generatie dateert immers al uit 2006 en het is veilig om te zeggen dat die zichzelf niet het iconische karakter van de eerste generatie heeft kunnen aanmeten. De oer-TT wordt inmiddels aanschouwt als een stijl-icoon.

De TT 3 dan, wel die schuift volgens de uitgesijpelde informatie weer wat hoger het gamma in. Maar hij wordt tegelijk zo'n 20% goedkoper om te bouwen, want het is één van de (talloze) modellen van de VAG-groep die op het nieuwe MQB-platform komt te staan. Van die besparing zal je als klant overigens niets merken.

Veel blijft ook bij het oude. Een stijlrevolutie staat niet op de planning. Sterker nog; volgens insiders is het verschil te vergelijken met dat tussen de vorige en de nieuwe Audi A3. Een compleet nieuw model dat lijkt op de facelift van het vorige. Audi maakt er een beetje een handelsmerk van de jongste tijd.

Wat meer aluminium moet ervoor zorgen dat de gewichtverdeling weer een tikkeltje gunstiger wordt. Het totale gewicht zal overigens niet toenemen, terwijl het motorvermogen dat wel doet. De instapversies krijgen 180pk en bestaan zowel in benzine (1.8 TFSI) als diesel (2.0TDI). Daarboven parkeert Audi een 2.0 TFSI wellicht met vermogens van 220 en 280pk, uitgerust met quattro vierwielaandrijving. De topper, die je niet meteen het eerste uur moet verwachten, wordt wellicht een 2.5 TFSI met 380pk. Behalve krachtiger, wordt het ganse motorenpalet ook zuiniger. Onder meer remenergierecuperatie en een start/stop-systeem worden standaard.