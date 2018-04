Volvo V40 nog niet leverbaar, wel zuiniger

Door: BV

Nee, de in Genève in première voorgestelde Volvo V40 is nog niet leverbaar. Maar hij is toch al zuiniger. De ingenieurs van het Zweedse merk hebben immers links en rechts de efficiëntie nog wat weten opkrikken. Daardoor daalde het verbruik en de CO2-uitstoot ten opzichte van de eerder gecommuniceerde cijfers.

De emissiewaarde van de T3 en T4 benzinemotoren daalt naar respectievelijk 125 en 129gr/km. De D2 instapdiesel blijft zoals hij was, maar de D3 en D4 duiken enkele grammen omlaag en worden nu op 114gr/km gehomologeerd. De kleine aanpassingen hebben in heel wat landen een invloed op de verkoopprijs, de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijven of de belasting op inverkeersstelling. België incluis.