Renault teased de nieuwe Clio

Door: BV

Renault is er als de kippen bij met z'n teaser van de nieuwe Clio. Het model zal z'n debuut pas beleven op het Autosalon van Parijs, in september van dit jaar. Maar het kleintje komt natuurlijk wel uit in Europa's meest competitieve marktsegment. En een paar extra potentiële klanten wegroven bij de concurrentie (zoals de fonkelnieuwe Peugeot 208) is dan steeds mooi meegenomen. Zoals het een teaser betaamt, wordt je er niet veel wijzer van, maar scherpt het wel de appetijt aan. "Scherp" is overigens ook wat de voorbode over het lijnenspel van de nieuwe Fransoos doet vermoeden.