Nissan gaat (nog meer) elektrisch

Door: AUTO55

De komende jaren zullen maar liefst vier elektrische Nissans het levenslicht zien, beginnende met een verbeterde versie van de Leaf (in meer dan één uitvoering deze keer). Die maakt zijn opwachting tijdens het salon in Parijs later dit jaar en zal gebouwd worden in het Engelse Sunderland, waar Nissan een goeddraaiende fabriek openhoudt.

De huidige Leaf zal nog steeds in de modellenlijst staan, zij het met een lager prijskaartje. Volgende in lijn is een elektrische bestelbus, verwacht in het najaar van 2013 en afgeleid van de NV200 Concept die in januari op de Detroit Motor Show stond te blinken. Luxedochter Infiniti zal uiteraard niet achterblijven en komt vanaf 2014 met een slee op batterijen -gebaseerd op de LE Concept- om te concurreren met de Tesla Model S. Enkele eerder voorgestelde snufjes als intuïtieve touchscreen en een draadloos herlaadsysteem zouden ook de productielijnen kunnen halen.

Maar er is meer, want Nissan wil zich ook naar de jeugd richten en dat zijn we van hen niet meer gewoon sinds de introductie van de 100NX begin jaren 90. Het jaar van de waarheid is voorlopig vastgelegd op 2015 en Nissan lijkt met hun 'Symbol' een revolutie te willen ontkenenen op de (elektrische) automarkt. We zijn benieuwd.