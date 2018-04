Lotus ziet het weer zitten

Door: TB

Voor een gezellige sfeer moest je de afgelopen vier maanden niet naar Hethel, Norfolk reizen. Want het Britse Lotus ging het de laatste tijd niet bepaald voor de wind. Niet dat de verkoop tegenzat of zo, maar met de ambitie om vier nieuwe modellen in de komende vijf jaar uit te brengen met dus een bovengemiddeld grote investering in ontwikkeling als gevolg, mag de geldkraan op geen enkel ogenblik droogvallen ... en net dat gebeurde, toen het Maleisische DRB-Hicom gedurende zestig dagen de financiële toevoer noodgedwongen moest staken. De fabriek ging dicht en niet veel later was iedereen ervan overtuigd dat de sportwagenbouwer in de etalage stond.

Lotus CEO Dany Bahar spreekt die geruchten nu tegen. Nu DRB-Hicom weer wat vers kapitaal heeft toegestuurd, werd de fabriek opnieuw opgestart zodat er weer Elises, Exiges en Evoras van de band kunnen rollen. Ook aan de nieuwe Esprit en diens splinternieuwe V8 wordt naar verluid lustig verder geknutseld. Lotus gaat er dus weer voor: laten we hopen dat die positieve vibes zich nu finaal mogen doorzetten.