Chevrolet Trax komt naar Parijs

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/nieuws/17650-chevrolet-krijgt-eigen-mokka">We hadden er al eerder over bericht, maar nu weten we ook hoe hij eruit gaat zien. De mini-SUV deelt z'n ruggengraat met de nakende Opel Mokka en moet Chevrolet bij ons opnieuw op de kaart zetten. Of niet alleen bij ons, want de Trax zal vanaf 2013 in 140 landen geleverd worden. Ook in de VS dus, wat meteen de agressieve styling verklaart. Hij neemt zowat de hele technische bimbam over van de donorauto, dus meer dan een jassenwissel wordt het in principe niet. Maar dat maakt de auto niet minder begeerlijk - op voorwaarde dat die Mokka goed rijdt natuurlijk. Chevrolet stelt de nieuwste aanwinst voor tijdens de Paris Motor Show in september. Dat de GM-dochter niet stilzit hebben we geweten, want naast kanonnen als de Corvette en de Camaro leren we nu ook mindere goden als de Aveo, de Cruze en nog een paar SUV-achtigen kennen. De tijd van Daewoo's met een Chevy-logo lijkt nu toch eindelijk voorbij.