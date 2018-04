Weer tegenwind voor Lotus

Door: TB

Eigenlijk niet voor Lotus zelf, maar haar CEO. Zag Dany Bahar het recent nog helemaal zitten voor het Britse sportwagenmerk, dan wordt dat voortaan iets minder evident. Want de man is zopas ontslagen. Twee weken geleden werd hij nog geschorst door DRB-Hicom, het Maleisische conglomeraat dat Lotus bezit. Na een klacht van het moederhuis werd een onderzoek ingesteld, waarop de Lotus Groep uiteindelijk besliste haar CEO aan de deur te zetten. Zonder evenwel een klaar en duidelijke reden mee te geven, ofschoon de geruchten in de richting wijzen van het ongeoorloofd gebruik van bedrijfsgeld. Daarnaast zag Dany Bahar het blijkbaar allemaal nogal groots, en dat zou Proton - eigenaar van Proton en recent opgekocht door DRB-Hicom - niet langer hebben kunnen trekken. Aslam Farikullah neemt met onmiddellijke ingang de fakkel over. De man heeft 26 jaar ervaring in de auto-industrie en was al langer werkzaam binnen Lotus, als één van de drie DRB-Hicom vertegenwoordigers ter plaatse. Wat deze nogal abrupte machtswissel betekent voor de plannen en de visie van het Britse merk, valt nog af te wachten.