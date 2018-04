Mini Rocketman op Olympische Zomerspelen

Door: AUTO55

Als officiële leveranciers van het Olympische wagenpark zijn BMW en MINI al enige tijd met een waar PR-offensief bezig; Actiemodellen, de opening van een speciale showroom en straks de plaatsing van een BMW Group-paviljoen zijn slechts enkele voorbeelden van de betrokkenheid bij de Spelen in Londen.

De grootste verrassing staat op naam van deze concept: de Mini Rocketman, een pretmachine die zijn werelddebuut begin 2011 beleefde op het Autosalon van Genève. De ruim 3m lange vierwieler leunt het dichtst aan bij de normale Mini en moet -mede dankzij innovatieve materialen als CFRP en koolstofvezel- de 'Mini van de toekomst' belichamen. Berichten over een productieversie bleven na de voorstelling niet lang uit, al liet het feestje op zich wachten.

Vandaag rijst de vraag of de Mini met Elton John-allures dan toch in autoland kan worden losgelaten. Hoewel er nog geen concrete plannen tot onzer oren kwamen, laat de constructeur alvast weten dat de Rocketman hoe dan ook model staat voor wat komen zal.

De concept, zoals die in London zal prijken, valt op door zijn blauw, wit en rode kleurstelling die uiteraard naar de Britse Union Jack verwijst. Zelfs de structuur van het glazen dak heeft eraan moeten geloven. Voor het interieur heeft men rijkelijk gebruik gemaakt van leer en alcantara, ook weer in dezelfde kleurstelling.

Nog een leuk detail: De namen van alle steden die ooit instonden voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen werden in het interieur verwerkt. Het opbergvakje tussen de bestuurder en passagier doet dienst als mini-basketbalveld en de sleutel is in raketvorm gegoten. Aan creativiteit geen gebrek, nu het budget nog. Onze fotospecial kan je hier bekijken.