Audi Q2 Concept voor Parijs

Door: AUTO55

De compacte SUV annex crossover wordt gezien als een directe concurrent van de Mini Countryman; Een conceptversie krijgen we voor het eerst te zien tijdens het Autosalon van Parijs. De door Wolfgang Egger getekende Q2 Concept is volgens bronnen verwant aan de Quattro Concept uit 2010, maar ook aan VW's Cross Coupé.

Wat afmetingen betreft zal de Q2 precies tussen de A1 en de nieuwe A3 invallen. De koets wordt waarschijnlijk 4,15m lang en krijgt een wielbasis van 2,5m. Om de sportieve proporties en ambities te benadrukken, worden we eerst en vooral op een driedeurs getrakteerd. Het uiteindelijke productiemodel, dat in 2015 op de IAA in Frankfurt zal staan, gaat het met 5 deuren doen.