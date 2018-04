Elektrische Mitsubishi Outlander naar Parijs

Door: BV

Mitsubishi heeft een gloednieuwe Outlander op het schap liggen. Dat weten sinds het model in Genève in première ging. Van dat model is ook een hybride in de maak. De Japanners tonen hem voor het eerst op het Autosalon van Parijs, dat van 29 september tot 14 oktober wordt gehouden.

Samen met de eerste teaser wil Mitsubishi kwijt dat de elektrisch aangedreven Outlander meteen als stekkerhybride door het leven zal gaan. Je zal de accu dus aan het stopcontact kunnen opladen en pas overgaan op een alternatieve aandrijfmodus als de accu zo goed als leeg is. De Japanners behouden vierwielaandrijving, zelfs in elektrische aandrijfmodus en dat is een primeur. In het totaal zijn drie aandrijfformules beschikbaar. De eerste is uiteraard een uitsluitend elektrische aandrijving. Bij de tweede geschiedt de aandrijving nog steeds via de elektromotoren, maar fungeert de verbrandingsmotor als generator. Zoals bij de Chevrolet Volt en Opel Ampera. De laatste is de meest gebruikte formule met een verbrandingsmotor die door de elektrische architectuur wordt bijgestaan.

De nieuwe Outlander komt in het najaar van 2012 bij ons op de markt. De Plug-in Hybrid EV (kortweg PHEV) volgt dan in de loop van 2013.