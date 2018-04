McLaren in volle bloei

Door: AUTO55

Het gaat McLaren voor de wind tegenwoordig. Een jaar geleden was de eerste verdeler een feit, vandaag wordt de duizendste MP4-12C aan een ongetwijfeld dolgelukkige klant afgeleverd. De productie liep aanvankelijk niet van een leien dakje; De sportwagen kende meerdere kinderziekten en werd meerdere malen teruggeroepen. McLaren liet zich daarop van haar beste kant zien en trakteerde de eigenaars op een kosteloze motorupgrade, waarbij nog eens 25pk extra uit de V8 werd gepuurd.

In China hebben de Britten nog geen afhaalpunt ingericht, simpelweg omdat ze nu al moeite hebben om het grote productieaantal bij te houden. Maar daar komt verandering in; De komende twee jaar zouden maar liefst 8 verdelers hun deuren openen. Eerst in Peking, Guangzhou, Chengdu en Shanghai, waarna er nog vier steden volgen in 2014. McLaren wil de Chinezen jaarlijks van 100 à 150 exemparen voorzien.