Ford introduceert Smart Car

Door: AUTO55

Ford wil auto's met gezag op de markt loslaten. Dat zit zo: binnenin wordt de bestuurder 'gemeten' door een ingenieus systeem van biometrische sensoren in de zetels en het stuurwiel, terwijl een radar en camera's het verkeer in de gaten houden. Vervolgens wordt de data geanalyseerd om na te gaan of de chauffeur al dan niet in staat is om... z'n GSM-toestel te gebruiken. In geval van een zogeheten stress-overdosis blokkeert het mobieltje alle inkomende oproepen -die dan onmiddellijk naar het antwoordapparaat worden doorverwezen- en worden tekstberichten niet aangekondigd.

Wat die snuffelaars betreft heeft Ford een kleine uitleg klaar. Het stuur bevat metalen exemplaren om de hartslag na te gaan; Een infraroodsensor om de temperatuur van de handen en het aangezicht te bepalen, een naar beneden gerichte sensor onder de stuurkolom om de cabinetemperatuur te vergelijken met die van het lichaam en tot slot nog eentje in de veiligheidsgordel om de hartslag in de gaten te houden.

Een intelligente auto dus, decennia geleden nog voer voor fictieschrijvers. Het merk illustreert nogmaals dat men maar al te graag in veiligheidsvoorzieningen investeert. Onlangs kwam Ford ook al in het nieuws met de Europese introductie van een airbag geïntegreerd in de veiligheidsgordel, al zeker voorzien voor de volgende Mondeo.