Lotus niet naar Parijs

Door: BV

Twee jaar geleden was Lotus nog dé verrassing van het Autosalon van Parijs. De piepkleine Britse nicheconstructeur schudde toen een hele reeks studiemodellen uit z'n mouw - de voorbode van een ambitieus plan om uit te groeien tot een grote sportwagenproducent. Daar is overigens nog niets van in huis gekomen. Integendeel; Lotus' CEO en bedenker van de groeiformule is inmiddels bedankt voor bewezen diensten en er is zelfs een nieuwe eigenaar: DRB-Hicom. Perikelen die zelfs tot een tijdelijke staking van de productie leidden. En het slechte nieuws blijft maar komen, want het Autosalon in Parijs moet het voor deze editie stellen zonder Lotus. De constructeur heeft z'n deelname geannuleerd. Tegelijk laten de Britten weten dat de Exige V6 S en V6 Roadster vlot verkopen. Kwestie van de gemoederen wat te bedaren.