1.0 Ecoboost ook in Ford C-Max en Grand C-Max

Door: BV

Laat ons eerst even recapituleren: de C-Max is de middenklasse monovolume van het bedrijf met het Blauwe Ovaal, los gebaseerd op de Focus, met enkele van diens herkenbare trekken en met plaats voor vijf inzittenden die zich door conventionele portieren de toegang tot het interieur verschaffen. De Grand C-Max is zoals je mag verwachten een tikkeltje groter, heeft twee extra zitplaatsen in de koffer en ruilt de achterste portieren voor schuifdeuren. Beide monovolumes worden vanaf oktober ook leverbaar met de kleine 1.0l driecilinder turbo benzinemotor van het merk die werd geïntroduceerd op de Focus.

De eenheid bestaat in vermogensversies van 100 en 125pk. Een laag normverbruik wordt z'n voornaamste troef. De C-MAX neemt in de officiële verbruikscyclus genoegen met 5,1l/100km (117gr/CO2/km) en de Grand C-Max verbruikt amper 1 deciliter extra (+2gr/CO2/km).